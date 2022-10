Nach Landtagswahl

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten im Bundestag, Miersch, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), das Abschneiden seiner Partei in Niedersachsen sei auch damit zu erklären, dass das Thema Solidarität in Zeiten steigender Energiepreise zeitgemäß und dringend notwendig sei. Miersch zeigte sich überzeugt, dass SPD, Grüne und FDP im Bund Hand in Hand zusammenarbeiten werden. Auch Grünen-Chef Nouripour appellierte an die drei Parteien der Bundesregierung, Geschlossenheit zu zeigen. Bei allen Differenzen funktioniere die Zusammenarbeit unterm Strich gut.