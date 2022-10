Nach Wahl in Niedersachsen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (Wolfgang Kumm/dpa)

Ministerpräsident Weil sagte am Abend in Hannover, er rechne mit einem schnellen Einvernehmen über "vertiefte Verhandlungen". Anfang kommender Woche könnten nach seiner Vorstellung die Koalitionsgespräche in Fachgruppen starten. Die Koalitionsbildung solle möglichst bis zur konstituierenden Sitzung des neuen Landtags am 8. November beendet sein. Auch die Grünen bestätigten am Rande ihrer Gremienberatungen das Gespräch am Donnerstag.

Die SPD hatte die Landtagswahl am Sonntag laut vorläufigem Ergebnis mit 33,4 Prozent deutlich gewonnen. Die bisher als Juniorpartner in einer Koalition mit der SPD regierende CDU erreichte nur 28,1 Prozent. Die Grünen kamen auf 14,5 Prozent, die AfD auf 10,9 Prozent. Die FDP verpasste mit 4,7 Prozent den Wiedereinzug in den Landtag.

