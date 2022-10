Koalitionsverhandlungen in Niedersachsen: Stephan Weil und Julia Willie Hamburg (Julian Stratenschulte/dpa)

Das teilten die Verhandlungsführer nach Beginn der Koalitionsgespräche in Hannover mit. Ministerpräsident Weil - SPD - sagte, er sehe derzeit kein Thema, bei dem man weit auseinanderliege. Kommende Woche wollen die beiden Seiten Ergebnisse vorlegen. Auf außerordentlichen Landesparteitagen soll dann über ein mögliches Bündnis abgestimmt werden. Die SPD hatte die Landtagswahl am 9. Oktober klar gewonnen. Weil strebt eine dritte Amtszeit an - in seiner ersten hatte er bereits mit den Grünen regiert. Danach folgte ein Bündnis mit der CDU.

