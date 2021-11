Bei der SPD soll am Montag eine Vorentscheidung über den Parteivorsitz fallen.

Der SPD-Vorstand wolle dann einen Personalvorschlag für die Doppelspitze beschließen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Parteikreise. Dies sei in einer Schaltkonferenz am Abend vereinbart worden. Parteichefin Esken habe erklärt, sie wolle sich bis dahin entscheiden, ob sie erneut kandidiere. Der Co-Vorsitzende Walter-Borjans will nicht noch einmal antreten. Für die Nachfolge könnte sich Generalsekretär Klingbeil bewerben.



Der SPD-Vorstand beschloss demnach auch, dass auf einem Sonderparteitag am 4. Dezember über den bis dahin geplanten Koalitionsvertrag mit den Grünen und der FDP entschieden wird. In der Woche darauf soll der Bundestag den SPD-Kanzlerkandidaten Scholz zum Bundeskanzler wählen, wenn zuvor auch die Mitglieder der Grünen und ein Parteitag der FDP das Ampelbündnis gebilligt haben.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.