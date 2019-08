Vizekanzler Scholz will bei der Wahl zum SPD-Vorsitz gemeinsam mit der brandenburgischen Landtagsabgeordneten Geywitz antreten. Das bestätigte er in einer Mitteilung im Internet. Scholz hatte bislang offengelassen, mit welcher Parteikollegin er sich für eine Doppelspitze bewirbt.

Man habe sich entschieden, gemeinsam für den Parteivorsitz zu kandidieren, heißt es in einer Erklärung: "Als Tandem mit unseren unterschiedlichen Lebenswegen, unseren Erfahrungen und mit den verschiedenen Perspektiven, aus denen wir auf unser Land blicken. Gemeinsam wollen wir die SPD wieder stark machen." Geywitz gehört dem Parteivorstand an und war an den Verhandlungen für den Koalitionsvertrag mit der Union beteiligt.



SPD-Generalsekretär Klingbeil kündigte unterdessen an, nicht für den Parteivorsitz zu kandidieren. Klingbeil sagte in einem auf Twitter veröffentlichen Video, er brenne für die SPD und übernehme sehr gern Verantwortung. Er habe aber keine Partnerin gefunden, mit der es zu 100 Prozent gepasst habe. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Weil will nach Medieninformationen nicht antreten.

Klingbeil kandidiert nicht, Brunner will antreten

Um den Vorsitz bewerben will sich dagegen der bayerische Bundestagsabgeordnete Brunner. Der 66-Jährige sagte der „Augsburger Zeitung“, er wolle sicherstellen, dass im Auswahlprozess die ganze Vielfalt der Partei widergespiegelt werde.

Mitgliederbefragung zur GroKo gefordert

Der SPD-Politiker Lauterbach und seine Kollegin Scheer pochen auf eine Mitgliederbefragung zum Verbleib ihrer Partei in der Großen Koalition. Die beiden Bewerber für den Bundesvorsitz erklärten, diese existenzielle Frage müsse beantwortet werden. Zugleich empfahlen sie, dass die SPD das Bündnis verlassen solle. Gestern hatte das Präsidium der Partei bekanntgegeben, dass ein Bundesdelegiertentreffen Anfang Dezember über den Verbleib in der Koalition entscheiden solle.



Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 1. September. In der zweiten Oktoberhälfte sollen alle SPD-Mitglieder darüber abstimmen, wer die Parteiführung übernehmen soll.