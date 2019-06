Der SPD-Ostbeauftragte Dulig hat Kommunalpolitiker der Partei aufgerufen, sich für den Bundesvorsitz zu bewerben.

Dulig sagte der Zeitung "Die Welt", er würde sich freuen, wenn etwa einer der erfolgreichen SPD-Oberbürgermeister die Herausforderung annähme. Die kenne man zwar in Berlin vielleicht noch nicht, aber das ließe sich ändern. Der sächsische SPD-Landesvorsitzende fügte hinzu, beim derzeitigen Spitzenpersonal sei die Partei etwas ausgebrannt.



Der Vorstand der SPD will heute in Berlin über das Verfahren für die Wahl der oder des künftigen Parteivorsitzenden entscheiden.