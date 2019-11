Im Rennen um den SPD-Vorsitz hat eines der unterlegenen Kandidatenduos eine klare Wahlempfehlung abgegeben.

Niedersachsens Innenminister Pistorius und die sächsische Integrationsministerin Köpping schlugen sich auf die Seite von Vizekanzler Scholz und der brandenburgischen Landtagsabgeordnete Geywitz. Die SPD brauche in den kommenden Jahren eine Ost-West-Doppelspitze, sagte Pistorius der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Köpping meinte, sie erwarte von Geywitz, dass sie erkennbar die ostdeutsche Perspektive einnehme und damit einen Beitrag hin zu einer gesamtdeutschen Politik leiste.



Scholz und Geywitz treten in einer Stichwahl gegen den früheren nordrhein-westfälischen Finanzminister Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Esken an.



Nach dem ersten Wahlgang hatte SPD-Generalsekretär Klingbeil die führenden Vertreter der Partei aufgerufen, die Entscheidung der Mitglieder nicht durch Wahlempfehlungen zu beeinflussen. Inzwischen haben sich aber mehrere hochrangige SPD-Mitglieder für Scholz und Geywitz ausgesprochen.