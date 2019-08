Der Satiriker Jan Böhmermann stößt mit seinem Wunsch, SPD-Vorsitzender zu werden, auf gemischte Reaktionen. Manche Parteimitglieder nehmen seine Ambitionen mit Humor. Andere werfen Böhmermann Populismus vor oder stellen klar, dass seine Chancen gleich null sind.

Besonders deutlich machte es der Bezirksbürgermeister von Köln-Ehrenfeld, wo Böhmermann wohnt. Der Sozialdemokrat Wirges sagte, wenn Böhmermann SPD-Vorsitzender werden wolle, müsse er erst einmal Mitglied werden. "Dann bedarf das ja einer Aufnahme in die Partei, und darüber entscheidet in diesem Fall der Ortsverein Ehrenfeld, in dessen Vorstand ich tätig bin. Sicherlich werde ich dort sagen: 'Der Herr kann machen, was er will, aber aufnehmen tun wir ihn nicht.'" Aus Parteikreisen ist zu hören, dass Böhmermann auch noch gar keinen Mitgliedsantrag gestellt hat.



Angekündigt hatte er seine Kandidatur in seiner TV-Sendung "Neo Magazin Royale" im ZDF. Auch eine Internetseite zu seiner Bewerbung mit dem Hashtag "neustart19" gibt es.

"Unterstützung wird es nicht geben"

Aus Bremen, wo Böhmermann aufwuchs, kann er auch nicht mit Rückenwind rechnen. "Unterstützung aus Bremen wird es für diese Kandidatur mit Sicherheit nicht geben", sagte SPD-Landesgeschäftsführer Pahl, der die Aktion als Klamauk bezeichnete.



Der frühere Sprecher des SPD-Parteivorstands, Dünow, reagierte mit scharfer Kritik auf die angekündigte Bewerbung. "Sich über Politik und Parteien lustig zu machen, war mal mutig. Heute ist es 'Mainstream', in der Politik würde man sagen: Populismus", schrieb Dünow auf Twitter.

"Mehr Brandt-Zitate nutzen"

Etliche Sozialdemokraten reagierten aber auch mit Humor: "Kluge Kampagne", kommentierte Juso-Chef Kühnert das Video von Böhmermanns Bewerbungsrede auf Twitter. "Es fehlen noch AWO-Tischdecke und IG Metall-Cap, dann könnten die ersten Unterbezirke weich werden. Tipp: Mehr Willy-Brandt-Zitate nutzen."



Die Jusos twitterten auf ihrem offiziellen Kanal: "Wenn Jan Böhmermann um Mitternacht nicht die Internationale singt, gibt's von uns keine Chance auf Unterstützung."



SPD-Bundesvorstandsmitglied Schweitzer sagte der "Bild"-Zeitung, er finde es gut, wenn der Moderator SPD-Mitglied werde. "Allerdings sollte er beim Mitgliedsbeitrag nicht zu knauserig sein und sich das mit dem Vorsitz schnell wieder abschminken."



Böhmermann selbst beteuert, dass die Aktion kein Witz sei. Die Bewerbungsfrist für dem SPD-Bundesvorsitz endet am Sonntag.