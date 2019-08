Bundesfinanzminister und Vizekanzler Scholz hat seine Kandidatur für den SPD-Vorsitz damit begründet, dass vor allem bekanntere Parteigenossen mangelnde Bereitschaft gezeigt hätten.

Scholz sagte der "Bild am Sonntag", es tue der SPD nicht gut, wenn es so rüberkomme, als ob sich keiner traue. Dies stimme nicht, auch für ihn selbst nicht. Viele von denen, die er gern an der Spitze gesehen hätte, kandidierten nicht. Dies könne er nicht ignorieren.



Der Bundesfinanzminister hatte mit Verweis auf seine Regierungsämter und die dadurch entstehende Zeitbelastung eine Kandidatur bislang ausgeschlossen. Er will Ende der Woche mitteilen, mit welcher Partnerin er sich für die neue Doppelspitze der SPD bewerben will.