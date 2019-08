Bundesfinanzminister Scholz und die Brandenburger Politikerin Geywitz wollen ihre Kandidatur für den SPD-Vorsitz nicht mit dem Verbleib in der Großen Koalition verknüpfen.

Scholz sagte bei der Vorstellung des Duos in Berlin, es gehe nicht um die Frage, was aus der Regierung werde, sondern was aus der SPD werde. Geywitz erklärte, im Zentrum stehe, wie man die eigene Partei wieder auf Vordermann bringe. Beide strebten eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe an. Die Kombination aus einer Person in Regierungsverantwortung und einer freieren Person, die ein freies Ohr an der Partei halten könne, sei keine schlechte für die Partei.



Vizekanzler Scholz gilt als klarer Befürworter der Koalition mit CDU und CSU. Geywitz ist Abgeordnete im Potsdamer Landtag. Insgesamt bewerben sich bisher sieben Teams um den SPD-Parteivorsitz, dazu kommen drei Einzelkandidaturen von Männern.