Der SPD-Bundestagsabgeordnete Stegner hält es für wahrscheinlich, dass die Sozialdemokraten künftig von Saskia Esken und Lars Klingbeil geführt werden.

Stegner sagte im Deutschlandfunk, die amtierende Vorsitzende und der Generalsekretär hätten dazu beigetragen, dass die SPD einen erfolgreichen Bundestagswahlkampf geführt und einen starken Zusammenhalt gezeigt habe. Das letzte Wort habe der Parteitag im Dezember, aber er gehe davon aus, dass die Delegierten für diese Doppelspitze votierten.



Klingbeil hat sich offen für eine Kandidatur gezeigt, Esken hat sie bereits offiziell angekündigt. Ihr derzeitiger Co-Vorsitzender Walter-Borjans tritt nicht wieder an. Der SPD-Bundesvorstand will am Montag einen Vorschlag zur künftigen Parteiführung machen.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.