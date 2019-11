In der SPD beginnen die Mitglieder heute mit der Stichwahl um den Parteivorsitz.

In der zweiten Runde treten die beiden verbliebenen Duos gegeneinander an, die jeweils gemeinsam eine Doppelspitze bilden wollen. Zur Wahl stehen die Bundestagsabgeordnete Esken und der ehemalige nordrhein-westfälische Finanzminister Walter-Borjans sowie die brandenburgische Landespolitikerin Geywitz und Bundesfinanzminister Scholz. Letztere hatten in der ersten Abstimmungsrunde knapp vorne gelegen. Die Abstimmung läuft bis zum 29. November online und per Brief. Teilnehmen können die gut 425.000 Parteimitglieder. Am 30. November sollen die Sieger bekanntgegeben werden.



Formal bestätigt werden muss die neue SPD-Doppelspitze auf dem Bundesparteitag, der vom 6. bis zum 8. Dezember geht.