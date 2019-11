In der SPD beginnt heute die Stichwahl um den Parteivorsitz.

Zur Wahl stehen die Bundestagsabgeordnete Esken mit dem ehemaligen nordrhein-westfälischen Finanzminister Walter-Borjans sowie die brandenburgische Politikerin Geywitz mit Bundesfinanzminister Scholz. Dieses Duo hatte in der ersten Abstimmungsrunde knapp vorne gelegen. Bis zum 29. November sind die rund 425.000 SPD-Miglieder aufgerufen, online oder per Brief ihr Votum abzugeben. Am 30. November sollen die Sieger bekanntgegeben werden.



Formal bestätigt werden muss die neue SPD-Doppelspitze auf dem Bundesparteitag, der vom 6. bis zum 8. Dezember stattfindet.