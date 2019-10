Im Wettbewerb um den SPD-Vorsitz hat die Mitgliederbefragung eine Stichwahl ergeben.

Dabei treffen nach Angaben der Partei in Berlin das Duo aus Vizekanzler Scholz und der Brandenburger Politikerin Geywitz auf den nordrhein-westfälischen Finanzminister Walter-Borjans, der gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Esken antritt.



Bei der Mitgliederbefragung waren sechs Duos bis zum Schluss dabei. Keines von ihnen erhielt die nötige absolute Mehrheit, um sich in der ersten Runde durchzusetzen. Deshalb treten nun die beiden bestplatzierten Teams in der Stichwahl gegeneinander an. In der ersten Runde kamen das Duo Scholz/Geywitz auf einen Anteil von knapp 23 Prozent und das Duo Walter-Borjans/Esken auf gut 21 Prozent der gültigen Stimmen.



Platz drei ging an Christina Kampmann/Michael Roth mit 16,28 Prozent der Stimmen. 4. wurden Nina Scheer/Karl Lauterbach mit 14,63 Prozent, 5. Petra Köpping/Boris Pistorius mit 14,61 Prozent und die wenigsten Stimmen erhielten Gesine Schwan/Ralf Stegner mit 9,63 Prozent.



Die 430.000 Parteimitglieder hatten zwölf Tage Zeit, um sich zu entscheiden. Sie konnten ihr Votum online oder per Brief abgeben. Die Beteiligung lag den Angaben aus Berlin zufolge bei mehr als 53 Prozent.



Die Stichwahl findet vom 19. bis zum 29. November statt. Formal wird die neue Doppelspitze der SPD auf einem Bundesparteitag vom 6. bis zum 8. Dezember gewählt.



Die bisherige Vorsitzende Nahles war im Juni vom Amt der Vorsitzenden zurückgetreten.