Die SPD-Mitglieder entscheiden in einer Stichwahl über die künftigen Parteivorsitzenden.

Dabei treten das Duo aus Vizekanzler Scholz und der Brandenburger Politikerin Geywitz sowie Nordrhein-Westfalens früherem Finanzminister Walter-Borjans im Team mit der Bundestagsabgeordneten Esken an. Sie schnitten in der ersten Runde der Mitgliederbefragung am besten ab: Das Duo Scholz/Geywitz kam auf knapp 23 Prozent der Stimmen, Walter-Borjans und Esken auf gut 21 Prozent.



Die rund 425.000 Parteimitglieder konnten ihr Votum online oder per Brief abgeben. Die Beteiligung lag bei mehr als 53 Prozent. Die Stichwahl findet in der zweiten Novemberhälfte statt. Formal wird die neue Doppelspitze der SPD dann auf einem Bundesparteitag vom 6. bis zum 8. Dezember gewählt.