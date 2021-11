Niemand sollte sich etwas vormachen lassen: Politik ist immer auch ein Spiel mit der Macht. Saskia Esken bleibt SPD-Vorsitzende und würde wohl am liebsten auch noch Ministerin werden. Taktisch klug ist die Digital- und Bildungsexpertin dem SPD-internen Versuch entgegengetreten, sie auszubooten. Esken ist als Vorsitzende nicht unumstritten. Ihr scheidender Co-Chef Norbert Walter-Borjans, aber auch Fraktionschef Rolf Mützenich, hatten sie mit deutlichen Worten daran erinnert, was für sie selbst galt, als sie 2019 im Rennen um den Parteivorsitz gegen Vizekanzler Olaf Scholz antrat: Wer im Bundeskabinett sitzt, sollte nicht auch noch die Partei führen.

(picture alliance / Flashpic | Jens Krick)Parteivorsitz - Klingbeil und Esken sollen SPD anführen

Saskia Esken und Lars Klingbeil sind vom SPD-Präsidium als künftige Parteivorsitzende nominiert worden. Die Entscheidung wurde einstimmig beschlossen. Gewählt werden soll die neue Doppelspitze auf dem Bundesparteitag im Dezember.

Statt sich aber zurückzuziehen und auf ein Ministeramt zu hoffen, hatte sie Ende vergangener Woche eine neuerliche Kandidatur für den Vorsitz angekündigt. Heute allerdings hält sich die 60Jährige noch ein Hintertürchen offen: "Unsere Statuten enthalten eine solche Trennung von Parteiamt und Ministeramt nicht", erklärt die SPD-Chefin auf Nachfrage. Übersetzt heißt das: Sollte Olaf Scholz ihr noch einen Posten anbieten wollen und können, ist sie bereit, den Konflikt mit der Partei zu suchen oder sich doch noch zurückzuziehen.

Esken gegen Schwesig

Letzteres dürfte Lars Klingbeil und vielleicht auch dem künftigen Kanzler am Ende lieber sein. Klingbeil hätte viel lieber Manuela Schwesig an seiner Seite gehabt, und die Ministerpräsidentin wäre wohl bereit gewesen. Mit einer Kampfkandidatur gegen Esken hätte sie den ungewohnten SPD-Frieden aber stören können, außerdem weiß sie, dass ihre Zeit noch kommen wird – möglicherweise schon am 10. Dezember, wenn der Parteitag endgültig über die künftige Spitze befindet. Ausgeschlossen scheint da noch nichts.

Bleibt es aber beim Duo Klingbeil/Esken bietet das durchaus die Chance, zwei Flügel der SPD abzubilden: Klingbeil steht für den konservativen Seeheimer Kreis, Esken vertritt die Parteilinke. Das kann funktionieren, muss es aber nicht. Denn sollte auch noch der frühere Juso-Chef Kevin Kühnert als Generalsekretär ins Team geholt werden, könnte das zu einem Ungleichgewicht führen, das Olaf Scholz das Regieren schwermachen dürfte.

SPD-typische Ruhe?

Mit Blick auf die für die Sozialdemokraten so wichtige Hartz IV Reform und die Frage der Sanktionen für nicht kooperative Langzeitarbeitslose etwa stehen Esken und Kühnert für einen weitaus radikaleren Kurs als Klingbeil. Erst wenn es beim Regieren ans Eingemachte geht, wird sich zeigen, ob die Ruhe in der Partei von Dauer ist. Anfang der 2000er Jahre durfte Gerhard Schröder bitter erfahren, wie eng es wird, wenn ein Kanzler die eigenen Leute nicht hinter sich weiß.

Also: Bei all der so SPD-untypischen Ruhe geht es hinter den Kulissen derzeit auch um Macht und Einflussnahme. Und dass der Frieden vier Jahre lang hält, ist noch lange nicht ausgemacht.

Frank Capellan, Hauptstadtstudio (Deutschlandradio / Bettina Straub )Frank Capellan, geboren 1965 im Rheinland, studierte Publizistik, Neuere Geschichte und Politikwissenschaften, Promotion an der Universität Münster. Nach einer Ausbildung bei der Westdeutschen Zeitung folgte ein Volontariat beim Deutschlandfunk, dem er bis heute treu geblieben ist. Zunächst Moderator der Zeitfunk-Sendungen, unter anderem der Informationen am Morgen; seit vielen Jahren als Korrespondent im Hauptstadtstudio tätig, dort u. a. zuständig für die SPD und Familienpolitik.