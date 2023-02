Bildungspolitik

Die SPD-Bundesvorsitzende Esken. (dpa/Kay Nietfeld)

Esken sagte der "Stuttgarter Zeitung " und den "Stuttgarter Nachrichten", es müsse mehr in die Bildung investiert werden. Es gebe zu viele Schulen, in die man seine Kinder nicht zum Lernen schicken wolle. Für die Finanzierung sollten nach Ansicht der SPD-Chefin die Besitzer großer Vermögen herangezogen werden. Diese müssten mehr zum Allgemeinwohl beitragen. so Esken. Zudem sprach sie sich für eine Grundgesetzänderung aus, die dem Bund mehr Mitwirkung bei der Bildung ermöglicht. Bund, Länder und Kommunen müssten so gut wie möglich kooperieren, damit alle die besten Bildungschancen bekämen. Esken fügte hinzu, eigentlich müsse es bereits in der Grundschule gelingen, die Nachteile der Kinder mit schlechteren Startchancen auszugleichen. Stattdessen aber wüchsen diese Nachteile in der Grundschule an. Das sei eine Katastrophe.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.