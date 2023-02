Berlin-Wahl

Saskia Esken, SPD-Vorsitzende (Wolfgang Kumm/dpa)

Esken sprach im Deutschlandfunk von einem Denkzettel, den die Bevölkerung der rot-grün-roten Koalition gegeben habe. Der CDU sei es gelungen, die Unzufriedenheit in der Bevölkerung in Zustimmung zu verwandeln. Jetzt gehe es darum, eine stabile Koalition für Berlin zu bilden und Unzufriedenheit in der Bevölkerung abzubauen. Dazu werde man auch mit der CDU sprechen. Auch die Spitzenkandidatin der Grünen in Berlin, Jarasch, erklärte sich dazu bereit. Sie sagte im Deutschlandfunk, allerdings seien für eine Zusammenarbeit massive Zugeständnisse etwa beim Klimaschutz, bei der Verkehrswende und in der Wohnungspolitik nötig. Wie schon vor der Wahl würde sie aber eine Fortsetzung der Koalition mit SPD und Linken präferieren. Der Linken-Spitzenkandidat Lederer erklärte, an seiner Partei werde das nicht scheitern.

Der Berliner CDU-Spitzenkandidat Wegner machte angesichts der großen Zugewinne deutlich, dass er einen klaren Regierungsauftrag habe. Berlin habe den Wechsel gewählt. Zufrieden zeigte sich auch AfD-Spitzenkandidatin Brinker. Man habe die Wähler mobilisieren können.

