Jahrestag des Weltkriegsendes

Lars Klingbeil beim Bundesparteitag der SPD im Dezember 2021 (picture alliance/dpa)

Man dürfe nicht zulassen, dass Russland die Geschichte verfälsche und Putin versuche, die Interpretationshoheit über den Krieg in der Ulraine zu erlangen, sagte Klingbeil dem Fernsehsender Phöenix. Es sei richtig gewesen, dass Bundeskanzler Scholz mit seiner Fernsehansprache deutlich gemacht habe, warum Deutschland an der Seite der Ukraine stehe und dem Land helfe.

Scholz hatte der Ukraine am Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges am 8. Mai 1945 weitere Unterstützung zugesichert. Die Bundesrepublik habe bei ihrer Hilfe für die Ukraine erstmals in ihrer Geschichte Waffen in ein Kriegsgebiet geschickt und dabei sorgfältig abwägend auch schweres Gerät geliefert, sagte Scholz in einer Fernsehansprache. Das setze man fort. Für ihn stehe fest, dass Russlands Präsident Putin den Krieg nicht gewinnen werde.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.