Die SPD will heute über das Verfahren für die Vorsitzenden-Wahl entscheiden.

Geplant ist, die Basis zu beteiligen. Unklar ist aber, wie genau das geschehen soll. In der Diskussion ist auch eine Doppelspitze aus einem Mann und einer Frau. Insgesamt sind laut Generalsekretär Klingbeil 23.000 Ideen und Vorschläge in der Parteizentrale eingegangen.



Bislang hat niemand eine Kandidatur angekündigt. Seit dem Rücktritt der Vorsitzenden Nahles wird die SPD kommissarisch von einer Dreier-Spitze aus den stellvertretenden Vorsitzenden Dreyer, Schwesig und Schäfer-Gümbel geführt. Keiner von ihnen will dauerhaft Nahles' Nachfolger werden. Nach der Sitzung des Vorstandes informieren die drei am Nachmittag über die Ergebnisse der Beratungen.