Der SPD-Vorsitzende Walter-Borjans spricht sich für eine schrittweise Lockerung der wegen Corona geltenden Einschränkungen des Alltags aus.

Die Restriktionen in der jetzigen Form aufrechtzuerhalten, werde aus seiner Sicht zunehmend auch zur psychischen und wirtschaftlichen Belastung, sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Alle hätten ein Interesse daran, die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen so schnell wie möglich wiederherzustellen. Walter-Borjans betonte, ihm sei ein Haushaltswaren- oder Möbelgeschäft, das er nur mit Atemschutz betreten könne, lieber als geschlossene Läden, die die Versorgung einschränkten und Hunderttausende wirtschaftlicher Existenzen bedrohten. Am Mittwoch beraten Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder über eventuelle Lockerungen der Beschränkungen.



In den Bundesländern gibt es teils sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, ob und wie die geltenden Beschränkungen aufgehoben werden sollten.