Der Kandidat um den SPD-Vorsitz, Walter-Borjans, stellt das Kanzlerkandidaten-Prinzip für seine Partei infrage.

Er sagte dem Nachrichten-Magazin "Der Spiegel", er rate den Sozialdemokraten in ihrer jetzigen Verfassung davon ab. Stattdessen empfahl der frühere NRW-Finanzminister die Aufstellung lediglich einer Spitzenkandidatin oder eines Spitzenkandidaten. Dies ist traditionell meist bei kleineren Parteien üblich. In Umfragen ist die SPD bundesweit bereits seit Längerem hinter die Grünen zurückgefallen. Bislang zog sie stets mit einem offiziellen Kanzlerkandidaten in einen Bundestagswahlkampf.



Walter-Borjans hatte es beim SPD-Mitgliederentscheid zusammen mit der Bundestagsabgeordneten Esken in die Stichwahl um den Parteivorsitz geschafft. Darin treten sie gegen die Brandenburger Politikerin Geywitz und Finanzminister Scholz an.