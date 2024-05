SPD-Bundestagsabgeordnete Mast: "Die Sozialdemokraten halten an der Stärkung der gesetzlichen Rente fest." (picture alliance / Geisler-Fotopress / Frederic Kern / Geisler-Fotopress)

Man sehe da keinen Spielraum des Entgegenkommens. Zudem habe sich auch die FDP im Koalitionsvertrag dazu verpflichtet, die gesetzliche Rente zu stabilisieren. Man sollte aber deren Vorstößen auch nicht zu viel Bedeutung beimessen. Es sei klar, dass die Parteien in Wahlkampfzeiten ihr Profil stärkten , meinte Mast

Das FDP-Präsidium will heute ein sogenanntes Fünf-Punkte-Papier beschließen, mit dem die Partei eine - Zitat - "generationengerechte Haushaltspolitik" fordert. Diese müsse die Schuldengrenze des Grundgesetzes einhalten und dürfe junge Menschen bei der Finanzierung der Renten nicht überfordern, heißt es darin. Die FDP verlangt deshalb unter anderem die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren.

Grünen-Fraktionsvize von Notz kritisierte vor allem die Forderung nach Einhaltung der Schuldenbremse im Jahr 2025. Er sagte dem "Tagesspiegel", in Zeiten, in denen die Freiheit von einem aggressiven Russland und Extremisten aller Couleur so unter Druck gesetzt werde wie derzeit, müsse man Gewissheiten auf den Prüfstand stellen - auch die Schuldenbremse in ihrer derzeitigen Form.

