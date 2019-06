In der SPD geht die Personaldebatte um die beiden Spitzenposten des Partei- und Fraktionsvorsitzes nach dem angekündigten sofortigen Rückzug von Andrea Nahles weiter. Vizekanzler Scholz galt als möglicher Nachfolgekandidat an der Parteispitze, schließt das für sich aber aus. Scholz sagte im ARD-Fernsehen, mit seinem Posten als Bundesfinanzminister sei das zeitlich nicht zu schaffen.

Nahles hatte gestern angekündigt, als Partei- und Fraktionschefin zurückzutreten. Bei den Beratungen des SPD-Vorstands geht es heute um Zeitpunkt und Organisation einer Neuwahl der oder des Parteivorsitzenden. Dafür könnte der Parteitag vorgezogen werden, der für Dezember geplant ist. Als kommissarische SPD-Chefin ist inzwischen vor allem die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer im Gespräch. Die Führung der Fraktion soll der Politiker Mützenich übernehmen, auch er kommissarisch.



Vize-Parteichef Stegner zeigte sich in einem Zeitungsinterview offen für eine Urwahl des SPD-Vorsitzes. Stegner sagte der "Rheinischen Post", dies hänge von den Umständen ab, ob es mehrere Kandidaten oder Kandidatinnen gebe. Er forderte zugleich ein transparentes Verfahren. Alle notwendigen inhaltlichen, organisatorischen und personellen Weichenstellungen müssten offen und transparent vorgenommen werden.



Linkspartei und AfD fordern Neuwahlen. Linksfraktionschef Bartsch sagte im ZDF, die ehemals Große Koalition bewege sich im Chaos. Eine faire Lösung wäre jetzt, die Wählerinnen und Wähler zu befragen. AfD-Partei- und Fraktionschef Gauland erklärte, man wolle Neuwahlen. Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Kellner, erteilte Überlegungen eine Absage, im Fall eines Bruchs der Großen Koalition ohne Wahlen ein Jamaika-Bündnis zu bilden.



Bundeskanzlerin Merkel betonte, man wolle die Regierungsarbeit in aller Ernsthaftigkeit fortsetzen und stehe zur Großen Koalition. Unions-Fraktionschef Brinkhaus unterstrich in der ARD die Notwendigkeit einer stabilen Regierung. Das Land müsse zusammengehalten werden.