Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil. (IMAGO / Emmanuele Contini )

Ein Parteisprecher bestätigte Medienberichte, wonach das Präsidium morgen über das Positionspapier einer parteieigenen Kommission beraten wird. In dem bereits bekannt gewordenem Papier heißt es unter anderem, es sei Zeit, die eigene Rolle in der Welt neu zu definieren und mehr Verantwortung für Wohlstand, Freiheit und Frieden zu übernehmen.

Die Autoren weisen Deutschland eine Führungsrolle in Europa zu. Mit Blick auf Russland heißt es, vor allem Deutschland habe zu lange ausschließlich auf eine kooperative Zukunft gesetzt. Solange sich in Russland nichts fundamental ändere, müsse die Sicherheit Europas vor Russland organisiert werden. Im Verhältnis zu China müsse man wirtschaftlich unabhängiger werden. Insgesamt soll die Außenpolitik künftig stärker auf Länder in Asien, Afrika und Lateinamerika ausgerichtet werden.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.