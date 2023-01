SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil. (IMAGO / Emmanuele Contini )

Die parteiinterne "Kommission Internationale Politik" legte dazu ein erstes Konzept vor, das Parteichef Klingbeil heute in Berlin vorstellte. Darin werden Fehler in den vergangenen Jahrzehnten eingeräumt - insbesondere mit Blick auf die Russland-Politik. Mit Blick auf China spricht sich die SPD für einen konstruktiv-kritischen Dialog aus. Die Partei beansprucht für Deutschland eine internationale Führungsrolle, die Antworten auf eine Welt im Umbruch gebe. Das Papier enthält zudem ein klares Bekenntnis zum Nato-Ziel, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung zu investieren.

Einzelheiten des Konzepts waren bereits gestern bekannt worden.

