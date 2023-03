Energiewende

SPD wirbt für ambitioniertes Handeln im Gebäude- und Verkehrssektor

In der Debatte um einen klimafreundlichen Umbau des Gebäude- und Verkehrssektors hat der SPD-Fraktionsvize Miersch für verantwortungsbewusstes Handeln geworben. Miersch sagte im Deutschlandfunk, man sei jetzt an einem Punkt, an dem es konkret und kontrovers werde.

01.03.2023