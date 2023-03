Energiewende

Matthias Miersch (SPD) im Plenarsaal im Deutschen Bundestag (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Miersch sagte im Deutschlandfunk, man sei jetzt an einem Punkt, an dem es konkret und kontrovers werde. Alle Koalitionspartner wollten die Pariser Klimaschutzziele erreichen und Deutschland bis 2045 klimaneutral machen.

Zum geplanten Verbot neuer Öl- und Gasheizungen sagte Miersch, man stehe erst am Anfang der Debatte. Man werde über Stichtage, Förderprogramme und Härtefallregelungen reden.

Zum koalitionsinternen Streit um die deutsche Position zur EU-weit geplanten Abkehr vom Verbrennungsmotor sagte Miersch, er gehe davon aus, dass die Bundesregierung ein Verbot neuer Verbrennungsmotoren ab 2035 mittrage. E-Fuels seien keine Lösung, um den Verbrenner zu retten. Das sei auch Bundesverkehrsminister Wissing von der FDP bekannt.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.