Bundesaußenminister Maas (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, Länder wie Italien und Spanien bei der Flüchtlingsaufnahme mehr zu unterstützen. Die Migrationsfrage dürfe keinesfalls zum Spaltpilz der Europäischen Union werden, sagte Maas in einem Zeitungsinterview. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Stegner verlangte im Deutschlandfunk mehr europäische Solidarität. Im Moment rede man nur über Winzigkeiten.

Stegner nannte die Vereinbarung Deutschlands mit Spanien über die Rückführung von Flüchtlingen wörtlich einen "Scheinriesen". Die Übereinkunft betreffe nur sehr wenige Menschen. Bilaterale Abkommen seien ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber es müsse dringend etwas gegen die Fluchtursachen unternommen werden. Bundesinnenminister Seehofer verzeichne die Vereinbarung als Erfolg - er klammere sich an alles, was ihm gelinge.



Der SPD-Politiker Stegner betonte (Audio-Link), man müsse dringend den Ländern helfen, die von den Fluchtbewegungen am meisten betroffen seien: Spanien, Italien und Griechenland. Wenn die Verteilung innerhalb Europas nicht funktioniere, müsse zumindest finanziell geholfen werden.



Bundesaußenminister Maas sieht das nach eigenem Bekunden ähnlich. Er sagte der "Passauer Neuen Presse", man könne nicht so tun, als seien Menschen, die aus dem Mittelmeer gerettet würden, spanische oder italienische Flüchtlinge. Maas warb in dieser Frage für mehr Solidarität. Jene EU-Länder, die keinerlei Migranten aufnehmen wollten, müssten an anderer Stelle mehr leisten, verlangte der Außenminister.