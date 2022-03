Vor dem US-Kongress, aber auch im Bundestag und etlichen anderen Parlamenten hat er schon gesprochen - schaltet sich der ukrainische Präsident Selenskyj auch bei den Oscars zu? (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited)

Das berichtet die "New York Post". Die Organisatoren der Academy Awards wollten sich dazu nicht äußern. Laut "Post" sind deren Mitglieder noch unentschieden, ob sie eine Ansprache Selenskyjs befürworten oder nicht. Die Idee dazu hatte die Moderatorin und Komikerin Amy Schumer.

Ukraine wird in jedem Fall Thema

Unabhängig von einer Botschaft des ukrainischen Präsidenten wird erwartet, dass der Angriffskrieg Russlands in der ein oder anderen Dankesrede bei der Oscar-Verleihung eine Rolle spielen dürfte. Auch könnte die ukrainisch-stämmige Schauspielerin Mila Kunis ein Statement abgeben. Sie hat zusammen mit ihrem Mann Ashton Kutcher 35 Millionen US-Dollar Spenden für ukrainische Flüchtlinge gesammelt.

Die 94. Oscars werden am Sonntag vergeben. Als Favoriten gelten das Western-Drama "The Power of the Dog" mit zwölf Nominierungen und der Science-Fiction-Film "Dune", der in zehn Kategorien ins Rennen geht.

