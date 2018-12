Angesichts der Diskussion um ein mögliches Ministeramt für den früheren Unionsfraktionchef Merz hat Bundeskanzlerin Merkel Spekulationen über eine Kabinettsumbildung zurückweisen lassen.

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, die Kanzlerin plane keine Änderungen.



Merz war auf dem CDU-Parteitag am 7. Dezember in einer Kampfabstimmung um den Bundesvorsitz der Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer knapp unterlegen. Anschließend sprachen sich führende CDU-Politiker für eine Einbindung des 64-Jährigen in die Parteiarbeit aus. Merz selbst hatte zuletzt in einem Zeitungsinterview erklärt, er traue sich ein Ministeramt zu. Er ist derzeit in der Finanzbranche tätig.