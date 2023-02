Die Grünen-Politikerin Merle Spellerberg. (imago images/Future Image)

Spellerberg meinte ( Audio-Link ), es sei bewundernswert, wie das Land trotz widriger Umstände am Reformprozess festhalte. Das Nachbarland der Ukraine sehe sich "hybriden Angriffen" von seiten Russlands ausgesetzt. Sie verwies auf organisierte Proteste, gezielte Desinformationskampagnen und Erpressung durch Energielieferungen. Moskau versuche, Instabilität im Land zu schüren.

Spellerberg, die sich zu Gesprächen in Moldau aufhält, verwies in diesem Zusammenhang auch auf Behauptungen aus Russland, die Ukraine plane eine Invasion in die von Moldau abtrünnige Region Transnistrien.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.