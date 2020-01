Spendenaffäre AfD klagt vor Gericht gegen Strafzahlung

In der Spendenaffäre um ihren Parteichef Jörg Meuthen wehrt sich die AfD gegen eine Strafzahlung in Höhe von rund 270.000 Euro. Bei den Zuwendungen, die für den Landtagswahlkampf 2016 in Baden-Württemberg geflossen seien, handele sich nicht um Spenden an die Partei, argumentiert die AfD.

Von Nadine Lindner

