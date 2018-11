Die Kommunalen Spitzenverbände wollen mit Spenden von Bürgern und der lokalen Wirtschaft eintausend Schulen in Afrika, Asien und Südamerika bauen lassen.

Eine entsprechende Initiative stellte der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Müller, als Schirmherr des Projekts in Berlin vor. Der CSU-Politiker sprach von einem Meilenstein. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Landsberg, erklärte, es gehe darum, dass die Menschen besseren Zugang zu Bildung erhielten und so ihre Zukunft selbstbestimmt gestalten könnten. Nach Angaben der Initiatoren konnten erste Schulen in Afrika bereits eröffnet werden.