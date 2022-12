Ausgelaufenes Öl stoppt Schifffahrt auf dem Nord-Ostsee-Kanal. (Jonas Walzberg/dpa)

Dies sei notwendig, um die Reinigungsarbeiten an der Uferböschung zu gewährleisten, teilten die zuständigen Behörden mit. Die Verbindung war am 21. Dezember gesperrt worden, nachdem wegen eines Lecks in einer Pipeline große Mengen Öl ausgelaufen waren. Der Kanal zwischen Kiel und Brunsbüttel gilt als weltweit meistbefahrene künstliche Seewasserstraße.

