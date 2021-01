Nachdem US-Präsident Trump und viele seiner Anhänger von nahezu allen großen Internet-Plattformen gesperrt wurden, hält der Medienrechtler Kettemann eine umfassende Diskussion über den staatlichen Umgang mit den Konzernen für überfällig.

Der Wissenschaftler am Leibniz-Institut für Medienforschung sagte im Deutschlandfunk, Staaten müssten sich ihrer Verantwortung, die Grundrechte ihrer Bürgerinnnen und Bürger zu schützen, stärker bewusst werden. Dies hätten sie in den vergangenen Jahren mit Blick auf Internet-Plattformen wie Twitter, Facebook oder Amazon nicht ausreichend getan.



Die Sperrung der Accounts von Trump und vielen seiner Anhänger stelle zwar keine Zensur im klassischen Sinne dar. Allerdings handele es sich dennoch um eine Zäsur, die vor Augen führe, wie mächtig die Internet-Giganten mittlerweile geworden seien. Daher liege es nun an den Staaten, ihr Verhältnis zu diesen Privatunternehmen genauer zu klären, sagte Kettemann. Internet-Plattformen seien bereits seit längerem zu Räumen geworden, in denen wichtige gesellschaftliche Entscheidungen vorbereitet und diskutiert werden.



Twitter hatte den persönlichen Account Trumps nach der Erstürmung des US-Kapitols erst vorübergehend blockiert und dann abgeschaltet. Auch die Konten vieler seiner Anhänger wurden in der Folge von dem Kurznachrichtendienst gesperrt. Daraufhin entzogen auch weitere Internetunternehmen wie beispielsweise Snapchat oder Amazon einigen rechten Bewegungen den Zugang zu ihren Diensten. Die Unternehmen begründeten den Schritt mit dem Risiko weiterer Anstiftung zur Gewalt.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.