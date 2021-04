Die Auslandseinsätze der Bundeswehr waren einem Bericht zufolge im vergangenen Jahr deutlich teurer als geplant. Der "Spiegel" schreibt, 2020 seien etwas mehr als eine Milliarde Euro ausgegeben worden. Im Haushalt eingeplant waren 770 Millionen.

Die Zeitschrift beruft sich auf einen Bericht des Verteidigungsministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestags. Ein Jahr zuvor sei der Kostenrahmen für Auslandseinsätze bereits in einem ähnlichen Maße überschritten worden. Damals habe die Bundeswehr dies durch Zusatzeinnahmen und Einsparungen in anderen Bereichen ausgeglichen.



Die Linken-Haushaltspolitikerin Lötzsch erklärte, sie habe den Eindruck, dass die Generäle ihren Etat ständig überzögen, um eine heimliche Missachtung des Parlaments zum Ausdruck zu bringen.

