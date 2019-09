Die Bundesregierung hat einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" zufolge abermals Rüstungsexporte in Krisenregionen genehmigt.

Das Wirtschaftsministerium habe ausgewählte Parlamentsabgeordnete bereits darüber unterrichtet, dass der Bundessicherheitsrat neue Waffenlieferungen erlaube; so etwa an Indien und an Algerien. Diese Länder erhielten "Meteor"-Gefechtsköpfe, beziehungsweise Transportpanzer vom Typ "Fuchs".



Die Opposition kritisierte die neuen Genehmigungen. Die

Bundesregierung zeige, dass die Überarbeitung der Rüstungsexportrichtlinien reine Makulatur sei, erklärte beispielsweise die Sicherheitsexpertin der Grünen, Keul.