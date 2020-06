In der Bundeswehr gibt es neue Hinweise auf Rechtsextremismus in den Reihen der Sondereinheit Kommando Spezialkräfte.

Der "Spiegel" zitiert aus einem Brief eines KSK-Hauptmanns an Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Der Insider schreibt demnach, innerhalb des KSK würden rechtsextreme Tendenzen geduldet und teils wissentlich vertuscht. Den Mitgliedern werde eingebläut, keine Vorkommnisse zu melden. Dem Bericht zufolge werden konkrete Vorwürfe aus dem zwölfseitigen Brief derzeit von mehreren Abteilungen im Ministerium überprüft.



Kramp-Karrenbauer hatte Ende Mai eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um die Sondereinheit eingehend zu untersuchen und Vorschläge zu machen, wie rechtsextreme Tendenzen besser bekämpft werden können. Zuvor hatte die Polizei auf dem Grundstück eines KSK-Soldaten in Sachsen Waffen und Sprengstoff sichergestellt.