Das Land Nordrhein-Westfalen hat einem Bericht des Magazins "Der Spiegel" zufolge einen verurteilten Islamisten nach Tunesien abgeschoben.

Der Mann war im Jahr 2014 wegen Unterstützung der Terrormiliz IS zu einer Haftstrafe verurteilt worden. In den kommenden Wochen sollte er entlassen werden. Die Städteregion Aachen hatte die Ausweisung des 42-Jährigen verfügt, weil von ihm eine Gefahr für die öffentliche Ordnung ausgehe.



Seinen Eilantrag zum Schutz vor Abschiebung hatte das Verwaltungsgericht Aachen unter Veweis auf einen negativen Asylbescheid aus dem Jahr 2000 abgelehnt. Es sah keine Notwendigkeit für eine erneute Prüfung, ob dem Tunesier in seinem Heimatland Gefahr für Leib, Leben und Freiheit droht. Nach Ansicht der Richter besteht ein schwerwiegendes öffentliches Interesse an einer Abschiebung, unter anderem weil der Islamist noch in seiner Haft versucht habe, Mitgefangene als IS-Unterstützer zu gewinnen.