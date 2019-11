Die Bundesregierung plant einem Bericht zufolge ein Betätigungsverbot für die Hisbollah-Miliz in Deutschland.

Wie das Magazin "Der Spiegel" meldet, haben sich Auswärtiges Amt, Justizministerium und Innenministerium darauf verständigt. Ein rechtskräftiger Beschluss könne in der kommenden Woche auf der Innenministerkonferenz fallen. Weiter heißt es, damit wären sämliche Aktivitäten der libanesischen Miliz verboten, beispielsweise das Sammeln von Spenden und das Zeigen der Flagge. Laut Verfassungsschutz gibt es in Deutschland etwa tausend aktive Mitglieder.



Die EU hatte den militärischen Teil der Hisbollah 2013 auf die Terrorliste gesetzt. Mehrere Länder, darunter Großbritannien, die Niederlande und die USA, stufen die Miliz in ihrer Gesamtheit als terroristisch ein. Bislang lehnte die Bundesregierung ein Verbot des politischen Arms ab mit der Begründung, dieser sei ein relevanter gesellschaftlicher Faktor im Libanon, wo die Miliz auch in Parlament und Regierung vertreten sei.