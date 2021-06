Laut einem Bericht des "Spiegels" versucht das Bundesgesundheitsministerium, Millionen möglicherweise mangelhafter Masken verschwinden zu lassen.

Das Nachrichtenmagazin bezieht sich auf interne Papiere und Kommunikation zwischen dem Gesundheits- und dem Arbeitsministerium. Demnach will Minister Spahn das Infektionsschutzgesetz so ändern, dass die Masken für die Notreserve des Bundes verwendet werden. Zum Einsatz kommen sollen sie dort nur im absoluten Notfall und ansonsten nach dem Erreichen des Verfallsdatums entsorgt werden. Laut "Spiegel" hofft Spahn so, dass die Masken dann politisch geräuschlos beseitigt werden könnten. In einem Aktenvermerk des Arbeitsministeriums heißt es demnach, so könne der CDU-Politiker sein Gesicht wahren. Die Masken hatte Spahn im Frühjahr 2020 aus China kaufen lassen, obwohl sie keine europäischen Prüfzeichen hatten. Nach Schätzung aus dem Arbeitsministerium hat der Bund dafür mehr als eine Milliarde Euro ausgegeben.



Der "Spiegel" berichtet von Auseinandersetzungen zwischen den Ministerien. So habe das Arbeitsministerium es abgelehnt, die Masken nach einem reduzierten Prüfverfahren zuzulassen. Das Ressort ist zuständig für die Sicherheitsstandards. Das Gesundheitsministerium habe daraufhin dafür plädiert, die Masken mit Sonderaktionen kostenlos an Bedürftige wie Sozialhilfeempfänger und Obdachlose zu verteilen. Das habe das SPD-geführte Arbeitsministerium abgelehnt.



Spahns Ressort teilte auf "Spiegel"-Anfrage mit, die Planung für die Nationale Reserve, "insbesondere zu den einzulagernden Mengen", sei noch nicht abgeschlossen.

