Die Bundesanwaltschaft ermittelt in mehreren Bundesländern wegen des Vorwurfs der Spionage für China.

Einzelheiten wollte die Behörde nicht nennen. Das Magazin "Der Spiegel" berichtet, die Ermittlungen richteten sich unter anderem gegen einen frühereren deutschen Diplomaten bei der EU. Er sei 2017 zu einer Lobbyfirma gewechselt und werde verdächtigt, seitdem Informationen an die chinesische Regierung geliefert zu haben. In Berlin, Baden-Württemberg und Bayern sowie in Brüssel habe es deshalb Durchsuchungen gegeben.