Nach dem mutmaßlichen Giftanschlag an der TU Darmstadt haben die Ermittler einem Bericht zufolge unter anderem K.o.-Tropfen gefunden.

Nach Angaben des Magazins "Der Spiegel" wurde der Stoff in geöffneten Milchpackungen und Filterbehältern für Wasser in mindestens einer Teeküche der Hochschule entdeckt. Die Substanz mit dem Namen 1,4-Butandiol werde in der Drogenszene als Ersatz für das verbotene Liquid Ecstasy eingenommen, weil sie ähnliche Wirkungen habe. Bei hoher Dosierung könne sie zur Bewusstlosigkeit führen. Daneben stellten die Ermittler am Tatort laut "Spiegel" zwei Gefahrstoffe fest, die ebenfalls toxisch wirken können. Die Ermittlungsbehörden äußerten sich auf Anfrage nicht zu dem Bericht.



Sieben Menschen hatten nach dem Konsum von Getränken aus Teeküchen der TU Darmstadt Vergiftungserscheinungen aufgewiesen, ein Student befand sich zeitweise in Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.