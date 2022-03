Wie "Der Spiegel" unter Berufung auf ein 15-seitiges Papier der UNO-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO berichtet, ist die weltweite Ernährungssicherheit in Gefahr. Demnach drohen vor allem in Afrika und im Nahen Osten Hungersnöte. Dem "Spiegel" zufolge hält die FAO diesen Bericht jedoch zurück. Der Generalsekretär der FAO, Dongyu, verhindere die Veröffentlichung, heißt es. Dongyu sei chinesischer Staatsbürger und handele auf Geheiß der Regierung in Peking, die kein Interesse daran habe, weitere Panik auf dem weltweiten Getreidemarkt zu schüren. In westlichen diplomatischen Kreisen rege sich jetzt Unmut über das Verhalten der FAO.

Wie der "Spiegel" weiter berichtete, kauft China schon seit Monaten überall auf der Welt massiv Getreide und Soja auf. Vermutlich befürchte Peking, die Veröffentlichung des FAO-Papiers würde die ohnehin drastisch gestiegenen Preise für Weizen und anderes Getreide weiter in die Höhe treiben – auch China müsste also mehr bezahlen.

Angespannte Ernährungssituation in vielen Ländern

Nach Analysen von Experten hat die russische Invasion in der Ukraine dazu geführt, dass die Preise für Weizen und andere Getreide auf dem Weltmarkt explodiert sind: Russland und die Ukraine zählen zu den weltweit größten Exporteuren von Weizen; Russland und Belarus beliefern die Welt überdies mit Düngemitteln. Die Exporte seien nun komplett lahmgelegt, schreibt das Nachrichtenmagazin.

Die Organisation "Initiative Christlicher Orient" in Linz warnte vor massiven Auswirkungen auf die Menschen im Nahen Osten. Der Ausfall der landwirtschaftlichen Produktion infolge des russischen Angriffs werde zu ernsthaften Problemen für die Ernährungssicherheit bei den Handelspartnern im Nahen Osten führe, erklärte ICO-Generalsekretärin Kugler. Erste Meldungen, die man aus Syrien erhalten habe, ließen das Schlimmste befürchten, Öl, Mehl und Weizen in der nordsyrischen Stadt Aleppo seien kaum noch erhältlich. Das sei ein schwerer Schlag für die ohnehin leidgeprüfte Bevölkerung. Ähnliches höre man aus dem krisengeschüttelten Libanon.

