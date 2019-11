Bundeskanzlerin Merkel hat gefordert, die Leistung der Ostdeutschen für die Überwindung der SED-Diktatur stärker zu würdigen. Im Interview mit dem "Spiegel" widersprach sie auch der These, die Meinungsfreiheit in Deutschland werde eingeschränkt.

Die Einheit von Ost und West sei gemeinsam gestaltet worden, und das Geschick des damaligen Bundeskanzlers Kohl habe eine große Rolle gespielt, sagte Merkel dem Magazin "Spiegel". Aber die Friedliche Revolution und der 9. November 1989 seien das Werk der DDR-Bürger gewesen.



Merkel verlangte, mögliche Kritik an den eigenen Lebensumständen dürfe nicht in Aggression umschlagen. Auch wenn man mit dem öffentlichen Nahverkehr, der ärztlichen Versorgung, dem staatlichen Handeln insgesamt oder dem eigenen Leben nicht zufrieden sei, folge daraus kein Recht auf Hass und Verachtung für andere Menschen oder gar Gewalt.

Kritik dürfe nicht in Aggression umschlagen

Ohne die AfD zu nennen meinte die Kanzlerin, es gehe aus ihrer Sicht gar nicht, wenn Menschen mit westdeutscher Biografie in den Osten gingen und da behaupteten, unser Staat sei ja eigentlich nicht viel besser als die DDR. Da müsse man hart dagegenhalten. Bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Thüringen hatten die aus Westdeutschland stammenden AfD-Politiker Kalbitz und Höcke hohe Ergebnisse erzielt.

Merkel: Meinungsfreiheit nicht eingeschränkt

Die Kanzlerin widersprach der unter anderem von AfD-Vertretern geäußerte These, in Deutschland sei die Meinungsfreiheit in Gefahr und werde immer stärker eingeschränkt. Jeder könne heute seine Stimme erheben, sagte Merkel. Sie betonte: "Meinungsfreiheit heißt nicht Widerspruchsverbot." Man müsse aber damit rechnen, "Gegenwind und gepfefferte Gegenargumente" zu bekommen.