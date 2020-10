Der Kreml-Kritiker Nawalny hat den russischen Präsidenten Putin für seine Vergiftung verantwortlich gemacht.

Nawalny sagte dem Magazin "Der Spiegel" wörtlich: "Ich behaupte, dass hinter der Tat Putin steht." Andere Versionen des Tathergangs habe er nicht. Der Oppositionspolitiker kündigte an, in seine Heimat zurückzukehren. Es sei seine Aufgabe, keine Angst zu haben, und er habe keine Angst.



Nawalny war vergangene Woche aus der Berliner Klinik Charité entlassen worden, wo er seit Ende August behandelt wurde, und absolviert inzwischen eine Reha-Behandlung. Nach Überzeugung der Bundesregierung wurde der 44-Jährige mit einem Nervengift aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet. Labore in Frankreich und Schweden bestätigten den Befund eines Bundeswehrlabors. Russland weist jede Verantwortung für die Tat zurück.

EU-Gipfel wird sich mit dem Fall Nawalny befassen

Der Fall hat für erhebliche Spannungen zwischen Berlin und Moskau gesorgt. Die Bundesregierung erwartet, dass die EU-Staats- und Regierungschef den Giftanschlag bei ihrem am Nachmittag beginnenden Gipfeltreffen gemeinsam verurteilen.



Nawalny war am 20. August auf einem Flug vom sibirischen Tomsk nach Moskau zusammengebrochen und wenige Tage später auf Drängen seiner Familie und Unterstützer nach Deutschland geflogen worden.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.