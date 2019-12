Die Zahl der Mitglieder der Partei "Die Linke" ist deutlich gesunken - vor allem im Osten.

Wie das Magazin "Der Spiegel" meldet, hat die Partei im Laufe des vergangenen Jahres bundesweit rund 1.000 Mitglieder verloren. Die Zahl sei im September auf 61.055 gesunken. Noch deutlicher werde der Vertrauensverlust, wenn man bis ins Jahr 2009 zurückblickt. Vor zehn Jahren seien 78.046 Menschen Mitglied der Linkspartei gewesen. "Die Linke" verliere vor allem in den ostdeutschen Bundesländern, in denen ihre Mitgliederschaft deutlich älter sei als in Westdeutschland.



"In den Neunzigern war unsere Hauptaufgabe, Lobby für den Osten zu sein", sagte Parteichefin Kipping zum Mitgliederverlust. "Dann wurde Die Linke das antineoliberale Abwehrprojekt gegen Hartz IV. Beides ist weiter wichtig, es muss jetzt aber um ein modernes sozialistisches Zukunftsprojekt ergänzt werden."



Auch in andere Parteien gingen die Mitgliedszahlen zuletzt zurück - bei der SPD, der CDU. Deutlich mehr Mitglieder gewannen zuletzt die Grünen hinzu, aber auch CSU, AfD und FDP konnten im vergangenen Jahr zulegen.