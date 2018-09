In den Streit um die Nachrüstung älterer Diesel-Fahrzeuge kommt offenbar Bewegung.

Nach Informationen des "Spiegel" will sich Bundeskanzlerin Merkel am Sonntag zunächst mit Verkehrsminister Scheuer und anschließend mit Vertretern der Autoindustrie treffen. Dabei soll es dem Vernehmen nach um eine Beteiligung der Hersteller an einer Nachrüstung gehen. - In Berlin bekräftigte Regierungssprecher Seibert, dass in der Frage der

Hardware-Nachrüstung von älteren Diesel-Fahrzeugen bis Ende des Monats eine gemeinsame Position der Bundesregierung vorgestellt werden solle. Man tue alles, um Fahrverbote zu vermeiden.