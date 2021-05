Der russische Geheimdienst kauft einem Bericht zufolge mithilfe einer Tarnfirma deutsche Hightechmaschinen für die Rüstungsindustrie.

Wie das Magazin "Der Spiegel" schreibt, soll ein Agent namens Sergej K. die Lieferungen abgewickelt haben. Er habe den Auftrag gehabt, sich konspirativ um die Beschaffung von Präzisionsmaschinen für das Raketenprogramm von Präsident Putin zu kümmern. Dafür soll Sergej K. Kontakte zu mehreren deutschen Unternehmen und Speditionen aufgebaut haben. Die dafür genutzte Tarnfirma sei in Wirklichkeit wohl eine Art staatliches Beschaffungszentrum für westliche Industriegüter gewesen sein. Hintermann sei ein Offizier des russischen Geheimdienstes FSB.



Laut "Spiegel" wurde in Zusammenhang mit den Ermittlungen in dieser Woche ein Leipziger Unternehmer festgenommen. Ihm wird den Angaben zufolge vorgeworfen, Maschinen nach Russland geliefert zu haben, die auf Umwegen in der Rüstungsindustrie landeten.



Seit 2014 sind den Angaben zufolge der Verkauf und die Ausfuhr von Gütern nach Russland verboten, wenn diese für militärische Zwecke bestimmt sind.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.